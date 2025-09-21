Accompagné de son épouse, Laurianne Doumbouya, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, s’est acquitté de son devoir patriotique ce dimanche 21 septembre 2025 au centre de santé de Boulbinet, situé en plein cœur de Conakry, à proximité du Palais Mohamed V.

Le chef de l’État était entouré de plusieurs hauts responsables, dont le ministre secrétaire général de la Présidence, le général Amara Camara, ainsi que le ministre directeur de cabinet de la Présidence, Djiba Diakité. Tous ont procédé à leur vote dans ce centre.

Ce référendum constitutionnel marque, selon les autorités, le début du retour à l’ordre constitutionnel et l’ouverture d’un nouveau chapitre démocratique en Guinée, quatre ans après le coup d’État du 5 septembre 2021 qui avait renversé le régime du professeur Alpha Condé.