Dès l’aube, ce dimanche 21 septembre 2025, les électeurs ont pris d’assaut les bureaux de vote. Dans plusieurs quartiers, la mobilisation est visible, signe d’un intérêt marqué pour ce scrutin décisif sur la loi fondamentale.

Au groupe scolaire Mama Étoile, dans la commune de Lambandji, cinq bureaux de vote ont ouvert leurs portes. Les files d’attente s’étendent jusque dans la cour, où chacun patiente, carte d’électeur en main. « Je suis venue très tôt pour être parmi les premiers à voter. C’est un moment important pour l’avenir du pays », confie une électrice sous couvert d’anonymat qui est visiblement déterminée.

Les forces de l’ordre, présentes en nombre, assurent le bon déroulement des opérations. Elles veillent notamment au respect de l’ordre d’arrivée. « Notre mission est de sécuriser le processus et de garantir l’égalité entre tous les électeurs », explique un agent déployé sur place.

Pour l’heure, l’ambiance reste sereine et disciplinée. Les électeurs accomplissent leur devoir citoyen dans le calme, convaincus de participer à un tournant majeur pour leur pays.