Le Premier ministre Bah Oury a accompli son devoir civique ce dimanche 21 septembre 2025, au centre de vote de Lambandji Waréah, non loin de son domicile. À cette occasion, il a livré un message de paix et d’unité.

« Je dois dire que ce référendum n’est pas comme les autres. Il est comparable à ceux de 1958 et de 1990, mais il revêt une dimension particulière en 2025. C’est une étape très importante dans l’histoire de notre pays. J’espère qu’il enregistrera une forte participation et qu’un vote massif en faveur du “OUI” ouvrira une nouvelle période politique et institutionnelle pour la République de Guinée », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a ajouté que « c’est le début d’une autre ère politique » et s’est dit « heureux de participer à une construction qui fera date dans l’histoire de la République de Guinée ».

Interrogé sur les critiques de l’opposition, qui considère ce projet de constitution comme « taillé sur mesure pour le régime en place », Bah Oury a répondu : « Laissons-les s’exprimer. C’est le rôle de la démocratie. Il ne peut jamais y avoir d’unanimité et il est normal que certains pensent autrement. Le projet constitutionnel, soumis à l’ensemble des citoyens, admet l’existence de positions minoritaires et non consensuelles. Ceux qui contestent ne font, en réalité, qu’user d’un droit garanti par la Constitution, même si eux-mêmes la qualifient de mascarade. »

Le Premier ministre a ensuite insisté sur la portée symbolique du scrutin : « C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour la Guinée. Un message de paix et de fédéralisme adressé à tout le peuple, car la Guinée est une famille. Nous avons assisté à une campagne référendaire exemplaire, avec un taux de retrait des cartes d’électeurs oscillant entre 95 et 97 % dans de nombreuses localités. Le tout s’est déroulé dans un climat convivial, fraternel, sans incident majeur. »

Il conclut en affirmant que « ce processus citoyen est un excellent exemple. Il va transformer durablement la manière de faire de la politique dans notre pays, avec l’aide de Dieu, bien entendu. »