Le président du Conseil national de la Transition (CNT), Dr Dansa Kourouma, a accompli son devoir civique ce dimanche 21 septembre 2025 au bureau de vote n°1 de l’école élémentaire franco-arabe de Somayah, dans la préfecture de Coyah. À l’issue de son vote, il a livré un message à forte portée symbolique, appelant les citoyens à une mobilisation sereine et disciplinée.

Se disant animé d’un «sentiment de fierté et de devoir», le président du CNT a salué l’affluence constatée dès les premières heures de la matinée. Selon lui, cette mobilisation témoigne de «l’engagement du peuple de Guinée à écrire, lui-même, une nouvelle page de son histoire» à travers ce scrutin constitutionnel.

Une étape “cruciale” de la refondation nationale

Pour Dr Dansa Kourouma, le référendum représente un moment charnière dans le processus de refondation nationale. Il y voit une opportunité offerte à chaque citoyenne et citoyen de «s’exprimer librement et souverainement sur la Constitution appelée à jeter les bases d’une gouvernance plus juste, plus équitable et véritablement démocratique».

Dans son allocution, le président du CNT a également rendu hommage aux artisans de l’indépendance de 1958, dont il a salué «le courage et la dignité». Leur engagement pour la souveraineté et l’unité nationale, a-t-il rappelé, doit continuer d’inspirer la génération actuelle.

Dr Dansa Kourouma a enfin invité ses compatriotes à maintenir l’élan civique tout au long de la journée. «C’est ensemble, unis et responsables, que nous bâtirons la Guinée de demain, une Guinée forte, juste et réconciliée avec son Histoire», a-t-il déclaré.