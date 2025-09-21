Le vote pour le référendum constitutionnel a débuté ce dimanche matin à Paris. Le seul centre de vote en Île-de-France a ouvert ses portes peu après 8 heures. Dès la matinée, une ambiance festive a marqué la participation de la diaspora guinéenne résidant dans la capitale française. L’ambassadeur de Guinée en France, également accrédité au Portugal et en Israël, est venu constater personnellement le déroulement des opérations avant de s’acquitter de son devoir civique. Dans les 20 bureaux de vote installés, tout se passait normalement, selon les responsables.

Après avoir voté, Thierno Ousmane Fofana a exprimé sa satisfaction : « Je suis venu voter uniquement parce que j’ai énormément souffert pour obtenir cette carte d’électeur. C’est la seule raison de ma présence. Maintenant, aux autorités de faire ce qu’elles veulent, car moi j’ai accompli mon devoir. Il y a eu beaucoup de galère puisque je suis là depuis très tôt ce matin. Je ne suis pas venu pour des papiers, mais simplement parce que je suis Guinéen. On ne m’a pas forcé, ce n’est pas obligatoire. »

De son côté, Elhadj Cissé a souligné le bon déroulement du scrutin : « J’ai accompli mon devoir civique en votant selon ma conviction. J’invite mes compatriotes à faire de même, dans la sérénité et la quiétude. »

Très connue au sein de la diaspora, Kadja Moisson Sylla, installée en Île-de-France depuis 40 ans, estime que la participation des binationaux est cruciale pour la Guinée. Elle regrette une faible mobilisation dans la matinée, qu’elle attribue aux occupations personnelles des électeurs, mais reste optimiste : « Je suis venue voter parce que, nous les binationaux qui avons le cœur en Guinée, il est important de nous exprimer. (…) Il est encore tôt pour juger l’affluence. C’est dimanche, chacun est pris par ses activités familiales. Mais je pense que les gens viendront. J’espère qu’il y aura une forte mobilisation, car voter est une grande responsabilité. J’ai lu cette nouvelle constitution et certaines dispositions m’ont particulièrement plu, comme la place accordée au genre dans la politique ou encore la reconnaissance de la diaspora dans le développement de la Guinée. »

Souleymane Bah, président du bureau de vote chargé des circonscriptions de Sarcelles, Orléans et Créteil, a salué l’organisation et la mobilisation : « Les Guinéens se sont fortement mobilisés. Comme c’est un dimanche, beaucoup passent au vote après leurs activités. Certains se sont même rendus par erreur à l’ambassade, alors que le scrutin se déroule à la mairie de Montreuil. Nous y avons installé 20 bureaux de vote, une première en France. Au total, 41 bureaux et 20 centres de vote ont été ouverts sur l’ensemble du territoire français. C’est une forte mobilisation rendue possible grâce au travail du personnel de l’ambassade et de la communauté guinéenne de l’étranger. »

En revanche, aucun représentant officiel des partis politiques n’a été aperçu sur place. Le seul acteur politique à avoir voté est Mohamed Tall, chef de cabinet de l’Union des Forces Républicaines (UFR) de Sidya Touré. Sollicité par notre rédaction, il a décliné toute déclaration.