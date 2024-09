Le grand imam de la mosquée Fayçal, Elhadj Mamadou Saliou Camara, a délivré un message de paix et de cohésion sociale lors d’une rencontre avec le patriarcat de N’Zérékoré, tenue le vendredi 20 septembre 2024, au quartier Nakoyakpala. À cette occasion, il a exhorté ses compatriotes à ne pas se laisser entraîner par les discours et les actions des acteurs politiques.

Selon des informations rapportées par Africaguinee.com, l’imam a exprimé sa joie de participer à un séminaire de trois jours organisé de N’Zérékoré, affirmant que cela relevait de sa responsabilité.

« Quand j’ai entendu que les fils et filles de N’Zérékoré se sont réunis ici pour un séminaire de trois jours, je me suis dit que c’était mon devoir. Je suis guinéen, je suis N’Zérékoréka. Alors, il fallait que je vienne avec les frères, pour discuter entre nous, installer l’amour, la paix, l’unité nationale entre nous. Ne regardons pas tout ce que les politiciens font et disent. Nos ancêtres nous ont laissé une culture. Cette culture, c’est le vivre ensemble, c’est reconnaître les valeurs de ton prochain, avoir un dos large pour vivre avec les autres », a déclaré Elhadj Mamadou Saliou Camara.

Le grand imam a également souligné que la Guinée traverse une période où les valeurs traditionnelles de cohésion et de solidarité ont été fragilisées, voire oubliées. Il a salué les efforts du Général Doumbouya pour restaurer la paix et l’unité nationale, tout en invitant les Guinéens à jouer un rôle actif dans ce processus.

« C’est quelque chose qui était commun entre les Guinéens, mais qui a été perturbé, voire disparu. Aujourd’hui, ce que notre nouveau président veut mettre en valeur, c’est l’entente, la paix, l’unité nationale. Nous devons jouer un bon rôle pour unifier les Guinéens vers le développement. On a souffert. Et sans la paix, on ne peut rien », a ajouté Elhadj Mamadou Saliou Camara.