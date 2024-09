Lors d’une conférence de presse tenue, vendredi 21 septembre 2024, le porte-parole de la présidence a réagi à la prolifération des mouvements de soutien en faveur du président Mamadi Doumbouya. Malgré l’interdiction officielle de ces manifestations, le général Amara Camara a qualifié cette mobilisation populaire de véritable “fièvre” impossible à contenir, témoignant de l’adhésion massive des Guinéens au projet de refondation porté par le chef de l’État. Il a comparé cette dynamique à une épidémie, soulignant l’ampleur du phénomène qui dépasse désormais les moyens de contrôle des autorités.

Interrogé sur le sujet lors d’une conférence de presse, vendredi 21 septembre 2024, le porte-parole de la présidence, général Amara Camara, soutient que cela traduit l’adhésion des Guinéens au programme de refondation porté par le président Mamadi Doumbouya.

“La fièvre Mamadi Doumbouya est devenue plus importante et les médecins ne peuvent pas traiter tout le monde à la fois. Mais nous essayons de contenir le plus grand nombre de mouvements de soutien. Il y en a des milliers et des milliers aujourd’hui, on arrive pas à contenir. La maladie est devenue plus grande, on n’arrive pas à soigner tout le monde. On va chercher le meilleur remède”, a réagi Gal Amara.

“C’est tout ce qui nous donne à réfléchir par rapport à ce qui devrait se passer dans le futur. C’est une vraie épidémie, Mamadi Doumbouya. La maladie, elle est vraiment grande”, insiste-t-il.

A travers un communiqué lu à la télévision nationale le 11 septembre 2021, le CNRD avait annoncé l’interdiction de toutes les manifestations de soutien de quelque nature que ce soit.