Au lendemain du glissement de terrain qui a endeuillé plusieurs familles à Manéah, dans la préfecture de Coyah, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mory Condé, s’est rendu sur les lieux ce matin pour constater les dégâts. Sur place, le ministre a évité de communiquer un bilan exact, mais a déploré les pertes en vies humaines enregistrées.

Dans une déclaration, Mory Condé a rappelé les efforts déployés par le gouvernement suite à ce drame qui a touché de nombreux compatriotes.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que lorsque l’alerte a été donnée par les citoyens concernant ce cas de glissement de terrain à Manéah, le gouvernement — à travers le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité et d’autres départements — a immédiatement mobilisé les équipes du bataillon de génie militaire, la protection civile, l’Agence de gestion des urgences humanitaires, la Croix-Rouge, ainsi que les forces de police, de gendarmerie et de l’armée. Tous ont été déployés dans la nuit avec du matériel pour venir en aide aux citoyens en détresse sous les décombres », a-t-il déclaré, en rappelant les dispositions prises pour porter assistance aux victimes.

« Neuf personnes ont pu être extraites vivantes des décombres. Elles ont été transportées d’urgence à l’hôpital de Coyah, où elles reçoivent actuellement des soins. Même les deux enfants dont les vidéos ont été largement relayées sur les réseaux sociaux, appelant à l’aide, ont pu être secourus. Ils sont actuellement sous soins à l’hôpital de Coyah et n’ont pas de blessures graves. Ce matin également, vers l’aube, une autre personne a été retrouvée vivante grâce aux équipes du génie qui sont arrivées sur place aux environs de 22h, alors que nous étions déjà présents à l’aube », a poursuivi le ministre.

Mory Condé a tenu à rassurer que le gouvernement ne compte pas s’arrêter là. Plusieurs mesures seront prises afin de prévenir de tels incidents à l’avenir.

« Après cela, nous allons évaluer les mesures à prendre dans cette zone pour éviter la répétition de ce que nous avons connu. Comme vous pouvez le constater, c’est une partie de la montagne qui a cédé sous l’effet de la pluviométrie et s’est déversée sur des habitations. Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise », a souligné le ministre, saluant au passage la mobilisation des citoyens de la localité.

« Les citoyens ont soutenu les équipes du bataillon de génie militaire, de la protection civile et l’ensemble des forces de secours dans les recherches parmi les décombres. Il faut noter que la zone touchée était partiellement habitée. Certains bâtiments ont été affectés, mais tous n’étaient pas occupés », a-t-il précisé.

Au moment de la mise en ligne de cet article, les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver d’éventuelles victimes toujours coincées sous les décombres.