En marge de la Convention des démocrates américains, le leader de l’UFDG a conféré avec ses militants à Chicago. Cellou Dalein Diallo a saisi l’occasion pour remobiliser ses partisans.

« Êtes-vous prêts pour le combat ? », c’est par cette question que l’ancien Premier ministre guinéen a entamé son discours lors de son meeting.

Poursuivant, Cellou Dalein Diallo a déclaré que les membres de l’UFDG ont consenti de nombreux sacrifices pour garantir l’égalité des droits et des chances à tous les Guinéens. Cependant, a-t-il ajouté, « aujourd’hui, les droits de l’homme sont piétinés. On ne peut pas sacrifier ceux qui sont morts; il faut continuer le combat. Je suis venu vous dire que je suis déterminé et je vous donne ma garantie. »