L’ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-ciel, rejette les statistiques provisoires présentées le week-end dernier par le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD).

Selon les chiffres communiqués par la Direction des affaires politiques et de l’administration électorale du MATD, la ville de Kankan devancerait Conakry, et surpasserait même le total cumulé de Labé, Mamou et Kindia.

Le parti dirigé par Alpha Condé crie à l’arnaque et exige le départ de la junte du pouvoir.

Interrogé par Guinee360 sur ce sujet, Aboubacar Demba Dansoko, membre influent du RPG, a exprimé la position ferme de son parti.

“Notre position est claire et nette. Nous ne sommes d’accord ni avec le PN-RAVEC ni avec ce recensement électoral, encore moins un éventuel référendum”, a-t-il déclaré, soulignant qu’il n’accorde aucun intérêt à ce débat. “Notre participation pourrait l’enrichir et le rendre important. Or c’est une arnaque”, insiste-t-il.

Pour Aboubacar Demba Dansoko, le RPG considère que la transition guinéenne a pris fin le 31 décembre 2024. “Donc ce groupe d’usurpateurs doit simplement partir. C’est ça le débat”, soutient-il.

C’est pourquoi, le RPG “ne cherche ni reconnaissance, ni respect avec le CNRD”. Il accuse enfin les autorités de la transition de traiter les acteurs politiques avec mépris.

“C’est un débat biaisé qui n’a aucune importance car le point de vue de quelqu’un ne leur fera pas changer d’avis”, a-t-il conclu.