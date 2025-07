Sur les 18 581 candidats ayant composé dans la série expérimentale, seuls 6 095 ont décroché leur baccalauréat, soit un taux de réussite de 34,43 %. En tête de cette option, on retrouve Mountaga Tely Diallo, élève de l’école Sainte Marie, âgé de seulement 15 ans.

Visiblement ému par cette distinction, le jeune lauréat a réagi avec humilité et reconnaissance : « Je suis animé d’un sentiment de joie, d’une immense fierté et de gratitude envers Dieu, mes parents, tous ceux qui m’ont soutenu au fil de l’année », a-t-il déclaré, tout en confiant qu’il se voyait parmi les meilleurs. « Je me voyais parmi les cinq premiers. Mais le fait d’avoir été premier, c’est assez surprenant. »

Une réussite qui, selon lui, est le fruit d’une préparation longue et rigoureuse. « Depuis la 11e, j’ai commencé le travail. J’ai mis un accent sur la rigueur et la discipline. Surtout, j’étais obsédé par les études, j’aime étudier. C’est pour ça que j’ai atteint mon objectif. Mon secret, c’est la gestion du temps, la rigueur, le travail et la discipline », confie-t-il.

Désormais bachelier, Mountaga a déjà une idée claire de son avenir : « Je compte faire de la médecine, plus précisément de la chirurgie », affirme-t-il, inspiré par l’exemple de son père.

À l’endroit de ceux qui n’ont pas réussi cette année, il adresse un message d’espoir et de persévérance : « Il faudra aussi persévérer pour la suite, faire preuve de rétrospection, apprendre de nos erreurs et voir ce qui n’a pas marché. L’échec, ce n’est pas une fatalité. »