Dans un entretien accordé à Guinée360, Mohamed Lamine Kaba, président du parti FIDEL et ancien député de la neuvième législature, s’est exprimé sur les statistiques provisoires issues du PN-RAVEC, présentées le 19 juillet dernier par le gouvernement. Il salue les efforts menés par le Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD) pour doter la Guinée d’un fichier électoral fiable, tout en appelant à la sensibilisation des citoyens. Alors que certaines voix politiques dénoncent un recensement orienté, M. Kaba y voit une avancée significative vers des élections plus crédibles.

Guinée360 : Quelle est votre appréciation du travail mené par le MATD dans le cadre du recensement ?

Mohamed Lamine Kaba : Au départ, beaucoup étaient sceptiques, y compris certaines institutions internationales et des acteurs politiques, quant à la possibilité d’obtenir un fichier électoral en si peu de temps. Mais les faits sont là : un fichier a bel et bien été produit dans un délai relativement court. Nous avons également obtenu un registre d’état civil, ce qui est une avancée majeure. Il reste maintenant à intensifier la sensibilisation, car certaines informations collectées doivent être corrigées. Une période de quinze jours est prévue pour permettre à ceux dont les données biométriques comportent des erreurs de les rectifier. C’est un travail à saluer et qui doit se poursuivre.

Au-delà de l’identification, quels bénéfices ce recensement apporte-t-il ?

Ce fichier électoral contribuera à réduire les contestations lors des prochaines élections. Et surtout, pour la première fois, c’est la Guinée qui détient et maîtrise son propre fichier. Jusqu’ici, ce travail était confié à des opérateurs étrangers, et le fichier ne nous appartenait pas vraiment. Désormais, le système est conçu pour être actualisé en permanence : un enfant inscrit aujourd’hui devient automatiquement électeur à sa majorité. Ce mécanisme est intégré dans les communes, ce qui en fait un processus durable.

Les chiffres révèlent que Kankan dépasse Conakry en nombre d’inscrits. Comprenez-vous cette situation ?

Effectivement, cela a été expliqué, notamment par des facteurs liés à l’exploitation minière. Lors du recensement précédent déjà, on observait une forte migration vers des zones comme Siguiri, où se trouvent de nombreuses opportunités économiques, notamment dans l’orpaillage. C’est une région aujourd’hui très peuplée. Prenez l’exemple de Faranah : la majorité des femmes de mon village ont migré vers Siguiri pour y travailler. Cela explique en partie pourquoi cette zone enregistre un grand nombre d’inscriptions.

Certains y voient un calcul électoral, une stratégie amorcée sous Alpha Condé. Quelle est votre lecture ?

En politique, chacun a ses interprétations, souvent guidées par des préjugés. Il est normal que certains y voient une manœuvre, qu’elle soit fondée ou non. Mais il faut aussi prendre en compte des réalités objectives. Par exemple, en Moyenne-Guinée, l’immigration est très forte, surtout chez les hommes. Cela fait que, lors du recensement, on y retrouve proportionnellement plus de femmes. À l’inverse, des zones comme Kankan et Siguiri attirent beaucoup de monde, y compris des ressortissants d’autres régions. Pour vous donner un exemple concret : la majorité des habitants de mon village d’origine, Bagnan, se trouvent aujourd’hui à Siguiri.

Le Premier ministre a annoncé que les acteurs ayant participé au dialogue recevront bientôt leurs perdiems. Est-ce un signe d’apaisement ?

Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une réouverture du cadre de dialogue. Il s’agit plutôt de rétablir les droits des personnes qui ont participé aux travaux des commissions mises en place dans ce cadre. Beaucoup attendent encore les perdiems qui leur étaient dus depuis un moment. Le Premier ministre a simplement rappelé qu’ils seront remis dans leurs droits. Ce n’est donc pas une initiative nouvelle de dialogue, mais un geste de reconnaissance envers ceux qui ont contribué aux discussions précédentes.