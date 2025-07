Alors que les autorités de la transition s’activent dans les préparatifs du référendum constitutionnel prévu pour le mois de septembre, le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation se félicite du bon déroulement du recensement biométrique. Il affirme que ce processus marque un tournant décisif dans l’organisation des futures élections.

Le ministre, Ibrahima Kalil Condé, s’est réjoui du succès des opérations de recensement biométrique menées récemment.

Selon lui, ces opérations, qui se sont déroulées du 15 avril au 25 juin 2025 sur l’ensemble du territoire national ainsi que dans les 34 missions diplomatiques et consulaires, ont été une réussite.

Il a salué la mobilisation des autorités administratives locales ainsi que celle du personnel des ambassades et consulats, qui ont, selon ses mots, « agi comme un seul homme dans l’intérêt supérieur de la nation».

Il affirme que le fichier électoral issu de ce recensement contribuera à stabiliser le processus électoral guinéen. « Ce processus de constitution concomitante du Registre national des personnes physiques (RNPP) et du fichier électoral biométrique permanent va permettre, à coup sûr, à notre pays de tourner définitivement la page des contestations politiques, avec leur corollaire de pertes en vies humaines, de destructions de biens publics et privés, de dégâts matériels importants et de perturbations du cycle de développement sociopolitique », a-t-il déclaré.

Le ministre a également insisté sur la volonté des autorités de poursuivre la trajectoire de développement, malgré le contexte transitoire. « Il faut reconnaître que la République, même en période de transition, a su garder le cap vers l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), à travers l’identification pour tous et la mise en œuvre de projets structurants », a-t-il martelé.