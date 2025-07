Le Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) désapprouve les statistiques provisoires issues du Recensement administratif à vocation d’état civil (RAVEC). L’organisation alerte sur les conséquences de l’organisation de l’organisation d’élections non crédibles.

Dans un entretien accordé à Guinée360, Boubacar Biro Barry, vice-coordinateur du FFSG, a exprimé ses inquiétudes quant au travail mené par le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation. Il estime que chaque décision prise par ce département suscite des problèmes, en raison du déficit de confiance entre le gouvernement et les partis politiques.

“Le premier problème a été la création d’une direction générale des élections. Ce recensement, lui-même, pose encore problème, notamment à travers les projections statistiques que nous avons vues au niveau des régions”, a-t-il déclaré, regrettant particulièrement les chiffres avancés pour Kankan, pourtant considérée comme la région la plus peuplée du pays.

“Nous nous dirigeons encore vers de nouvelles complications. On parle de deux millions de personnes recensées, avec une réduction de 15 000 électeurs, ce qui est difficilement compréhensible. Le fichier électoral constitue, encore une fois, un point de blocage”, a-t-il rappelé.

Biro Barry rejette les justifications avancées pour expliquer l’écart entre les résultats de Kankan et ceux des autres régions. Il appelle le ministère à prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir des élections crédibles.

“Le MATD doit impérativement résoudre ces problèmes afin de permettre la tenue d’élections libres, transparentes et apaisées. Car les contradictions entre les deux sources de données servent d’outil psychologique pour amener les citoyens à accepter l’inacceptable. C’est une stratégie, comme cela s’est souvent fait, pour imposer un fait accompli”, a-t-il dénoncé, redoutant une manipulation et un manque de transparence dans la constitution du fichier électoral.

“Le fichier électoral a toujours été le maillon faible des élections en Guinée, et il l’est de plus en plus. Malheureusement, aucune mesure sérieuse n’est prise pour inverser cette tendance”, a-t-il regretté.

Enfin, le vice-coordinateur du FFSG a mis en garde contre les conséquences de l’organisation d’élections non crédibles. “Si déjà, à la veille du référendum, la situation est aussi confuse, alors que nous nous acheminons vers des élections locales, législatives et présidentielles, il faut s’attendre à une catastrophe. Les conséquences de mauvaises élections ont toujours été à l’origine des crises sociopolitiques en Afrique. Nous avons toujours insisté sur la nécessité d’un processus inclusif et participatif, impliquant tous les acteurs”, a-t-il conclu.