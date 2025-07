L’Agence nationale de la météorologie (ANM) a émis, ce lundi 21 juillet 2025, un bulletin d’alerte faisant état de risques d’inondations dans les prochaines 24 heures, notamment dans la zone côtière, dont la capitale Conakry.

Selon les prévisions de l’ANM, des pluies d’intensité variable, à dominante modérée, sont attendues dans la nuit du 21 au matin du 22 juillet. Ces précipitations pourraient entraîner des inondations localisées, en raison notamment de la saturation des sols et des déficiences du réseau de drainage urbain.

Selon l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH), les inondations survenues depuis le début du mois de juillet ont fait 7 morts et affecté 4 000 personnes dans tout le pays, dont 3 décès et plus de 240 sinistrés dans la préfecture de Coyah.

L’agence appelle les populations concernées, ainsi que les autorités locales, à la vigilance et à prendre les dispositions nécessaires pour prévenir tout dégât lié aux intempéries.