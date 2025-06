Enlevé dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 juin 2025, Maître Mohamed Traoré a été retrouvé vivant ce samedi dans le village de Bangouyah, dans la préfecture de Coyah.

L’ancien bâtonnier et membre du Conseil national de la transition (CNT), abandonné à moitié inconscient, a pu être secouru grâce à la vigilance des habitants. Il se trouve actuellement en lieu sûr, souffrant de quelques séquelles physiques.

Selon les premiers témoignages, notamment celui de son épouse, Me Traoré aurait été enlevé à son domicile de Conakry par des individus non identifiés. Il aurait été transporté vers une destination inconnue, le visage couvert par une cagoule étouffante, puis soumis à des actes de torture et à des menaces de mort.

Cet enlèvement a suscité une vive indignation au sein de l’opinion publique et de la communauté juridique. Plusieurs voix, tant nationales qu’internationales, se sont élevées pour exiger sa libération immédiate et dénoncer cet acte considéré comme une atteinte grave à l’État de droit.

Les circonstances de ce rapt extrajudiciaire demeurent encore floues. Une enquête est attendue de toute urgence pour faire toute la lumière sur cette affaire et identifier les auteurs de cet acte qui heurte profondément les principes de justice et de démocratie.