L’enlèvement de l’ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Mohamed Traoré, dans la nuit du vendredi au samedi 21 juin 2025, continue de provoquer une vive indignation au sein de la société civile et du monde judiciaire. Qualifié d’“acte d’une extrême gravité” dans un premier communiqué, le Barreau de Guinée a annoncé, dans une nouvelle déclaration rendue publique, la convocation d’une assemblée générale extraordinaire ce lundi 23 juin 2025.

Cette rencontre se tiendra dans la salle ayant abrité les audiences du procès des événements du 28 septembre, symbole fort de la lutte pour la justice et la vérité en Guinée. Elle aura pour objectifs :

D’examiner en profondeur la situation née de l’enlèvement, de la séquestration et des actes de torture infligés à Me Mohamed Traoré ; de définir une position collective face à cette atteinte grave à l’intégrité physique, à la dignité et à l’indépendance de la profession d’avocat et de rendre les décisions et mesures appropriées au nom de l’Ordre.

Dans l’attente de cette réunion exceptionnelle, le conseil de l’Ordre a décidé de suspendre toutes les audiences prévues ce jour-là. « Au regard de la gravité exceptionnelle des faits, il est formellement interdit à tout avocat de participer à une quelconque audience le jour de l’Assemblée, sous peine de sanction disciplinaire. La présence de tous les avocats inscrits au tableau est donc obligatoire », précise la déclaration du Barreau.

Un mot d’ordre ferme, accompagné d’un appel à l’unité et à la défense des principes fondamentaux de la profession : « Ensemble, défendons l’honneur du Barreau et les principes fondamentaux de l’État de droit. »

Par cette mobilisation, la corporation entend marquer sa solidarité et sa détermination à ne pas céder face aux menaces contre l’indépendance de la justice.