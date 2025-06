En marge de l’assemblée générale de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), tenue ce samedi 21 juin 2025 au siège du parti, Hadja Halimatou Dalein Diallo s’est adressée aux militants venus en nombre des fédérations de Kaloum et de Matam. Dans une intervention en langue soussou, l’épouse du président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, a livré un message empreint de reconnaissance, d’encouragement et de fermeté.

Dès l’entame de sa prise de parole, elle a exprimé sa gratitude aux militants pour leur mobilisation constante : « Merci Kaloum, merci Matam, grand merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement », a-t-elle déclaré avec émotion.

Poursuivant son discours, Hadja Halimatou Dalein Diallo a exhorté les militants à maintenir le cap dans l’unité et la fidélité aux idéaux du parti : « Restons sur la même voie que nous avons empruntée il y a des années », a-t-elle lancé. Elle a en outre appelé à une posture digne et responsable dans le militantisme : « Surtout, n’insultez personne et n’enviez personne. »

Dans la dernière partie de son intervention, elle a réaffirmé le respect des choix individuels au sein du parti, tout en valorisant l’engagement sincère : « Celle ou celui qui est fatigué peut partir tranquillement. Ceux qui sont restés avec le parti, faites-le sans arrière-pensée et en restant fidèles aux principes de l’UFDG. Sachez que Dieu voit tout le monde et Il n’oublie personne… »

À travers ce discours, Hadja Halimatou Dalein Diallo a rappelé l’attachement du parti aux valeurs de cohésion, de loyauté et de persévérance, à l’approche du congrès électif décisif du 6 juillet prochain.