Le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation a dressé le bilan des deux examens nationaux CEP et du Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) qui viennent de s’achever. Tout en admettant des cas de fraude, Jean Paul Cedy estime que l’impact est largement faible cette année.

“Je pense que les cas de fraude ont été très faibles. Je suis passé dans plusieurs centres et les élèves étaient très disciplinés. La plupart de cas de fraude n’ont été que des intentions c’est à dire que vous avez un téléphone ou un document en main et on vous prend. C’est une tentative de fraude qui est sanctionnée par les règlements généraux. C’est ce type de fraude qu’on a trouvé et ce n’est pas exagéré. Malheureusement, nous ne pouvons compter que sur le sens de responsabilité des enseignants”, a expliqué le ministre.

En ce qui concerne le Baccalauréat unique qui démarre le 21 juin 2024, Jean Paul Cedy se dit conscient de risque de fraude lors de cet examen. Il prévient que des poursuites seront engagées contre les présumés auteurs.

“Nous abordons l’examen le plus important du cursus scolaire qui est le baccalauréat c’est un examen qui vous trace la vie vers le total épanouissement de vos capacités intellectuelles. L’enjeu est grand et les tentatives de fraude, à ce niveau, existent et les personnes qui tentent de frauder ce sont des bandits. Nous avons une plainte à l’encontre de certaines plateformes WhatsApp et messengers’’.