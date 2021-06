Dans la ville de Labé, les habitants se réveillent souvent avec la découverte d’un cadavre près d’une école,d’une ruelle,d’une rivière,d’un fossé, etc. Et le dimanche 20 juin 2021, le corps sans vie d’un homme a été retrouvé dans une cour avec le visage recouvert de sang au quartier Safatou 1.

Boubacar Demba Diallo, le responsable des lieux que nous avons joint au téléphone par notre rédaction a bien voulu donner des explications.

«Il était 8h du matin quand le chef du secteur 1 de mon quartier Safatou m’a tenu informé de la découverte d’un cadavre dans une cour. Directement je me suis rendu sur les lieux et aussitôt j’ai prévenu le maire afin que les procédures normales soient suivies. Entre temps on a pu avoir le contact de sa famille qui est à Koumbia dans la préfecture de Gaoul.D’après eux, il est âgé d’environ 35 ans, père d’un enfant. Il s’appelle Mamadou Aliou Diallo, et travaillait dans une ferme à Safatou 2. Les causes du décès ne sont pas connues encore on a un manque de médecin légiste à Labé actuellement,mais sa figure était recouverte de sang, également des traces de sang étaient visibles à côté. Le corps était à la morgue de l’hôpital régional hier», précise le président de quartier.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé