À Dabondy sur l’autoroute Fidel Castro une partie du mur du pont porte l’effigie du feu Sory Kandja Kouyaté, Kerfala Camara , Mory Kanté, Binta Laly Sow entre autres. C’est l’œuvre d’un groupe de graphistes qui se fixent pour objectif, d’immortaliser les grandes figures de la musique guinéenne arrachées à l’affection.

Rencontrée ce dimanche 20 juin 2021, ces graphistes entendent rendre hommage les artistes guinéens disparus à travers un mur très embelli. Omar Chimeur Diaw Artiste graphiste nous donne les raisons.

« On a commencé par dessiner Navigator d’abord, Mory Kanté, Kerfala Kanté et d’autres. Comme on a notre mot à dire dans la société. Ces artistes ont amené le drapeau guinéen très loin. Ils ont participé à faire connaître la culture guinéenne. Donc, comme tout artiste grapheur, nous sommes obligés de les rendre immortel », Omar Chimeur Diaw Artiste graphiste

Ces jeunes artistes font ces œuvres sous fonds propres. Ils souhaitent l’élargir dans d’autres communes, mais les moyens sont limités. D’où cet appel.

« Je demande à l’Etat de soutenir les graphistes en Guinée parce que c’est une forme d’art qui permet de véhiculer beaucoup de messages. On compte continuer le travail de l’autre côté mais là, on aura besoin de financement. Ça c’est la première partie, on veut retracer l’histoire de la Guinée à travers des graphistes ».

Son emplacement sur l’autoroute est un choix que ce jeune trouve normal et encourage les initiateurs. « Voir ces genres d’images sur une grande route comme ça, c’est vraiment beau. Si seulement il pouvait le faire dans plusieurs endroit public ça allait être plus jolie » indique Sékouba Fofana.

En attendant qu’il finisse d’embellir l’autre facette du mur, le travail réalisé est apprécié par les usagers, qui parfois ralentissent pour faire quelques prises de vue pour ensuite continuer leurs chemins.

Madeleine Kotus