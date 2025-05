Écarté de ses fonctions au sein de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Elhadj Saïdou Diallo, père du ministre Ousmane Gaoual Diallo, a vivement réagi à la décision signée par Cellou Dalein Diallo.

Ancien membre du Conseil politique et président du Comité national des Sages du parti, il a été relevé de ses fonctions pour des raisons invoquées “d’indisponibilité et de santé”. Une justification qu’il conteste fermement.

Dans une déclaration transmise à la presse, Elhadj Saïdou Diallo dénonce la décision n°034/UFDG/CAB/2025, actant sa substitution à la tête du Comité des Sages. “Une telle démarche, prise sans concertation, sans notification préalable, ni fondement médical ou statutaire, est inacceptable”, a-t-il affirmé.

Depuis son adhésion à l’UFDG, Elhadj Diallo affirme avoir toujours œuvré dans le respect des principes du parti : “Je me suis toujours efforcé d’agir dans le respect des règles, des valeurs et de la mémoire collective de ce parti auquel j’ai tant donné. J’ai accepté, dans l’honneur, la responsabilité qui m’a été confiée à la tête du Comité national des Sages, dans un esprit de rassemblement, de stabilité et de dialogue.”

Il dit avoir appris “avec étonnement” la nouvelle de sa mise à l’écart, décidée à Abidjan, et motivée par une supposée indisponibilité liée à son état de santé.

“Cette formule, à la fois inexacte sur le fond et irrégulière sur la forme, appelle plusieurs clarifications. Les textes de notre parti sont clairs : le Comité national des Sages est un organe élu par ses pairs. Son président ne peut être remplacé que par un Congrès des Sages, conformément à l’article 14-6-6 des Statuts. Aucun empêchement médical ne peut être invoqué sans constat officiel ou procédure régulière, encore moins sans information préalable de l’intéressé.”

Il considère cette décision comme une entorse grave aux règles internes du parti : “Une telle décision, prise unilatéralement, viole les principes fondamentaux de notre fonctionnement, et ouvre la voie à une gouvernance arbitraire.”

Pour lui, cette mise à l’écart s’inscrit dans une série d’exclusions qui, selon ses mots, visent à “verrouiller le débat interne et à neutraliser toute voix indépendante”, à l’approche d’un Congrès tant attendu depuis cinq ans. “La marginalisation du Conseil des Sages affaiblit un pilier essentiel de médiation que notre génération s’est efforcée de préserver.”

Et de conclure avec gravité : “Si l’on commence à confondre autorité avec brutalité, légalité avec opportunisme, alors ce n’est plus le projet de l’UFDG que l’on défend, mais une mécanique. Et ce n’est pas pour cela que des générations entières ont milité, espéré et combattu.”

Déterminé à poursuivre son engagement, Elhadj Saïdou Diallo prévient : “Je ne demande ni privilège ni revanche. Je ne quitte pas ce parti, et je ne m’en retirerai pas. L’UFDG est une part de ma vie, et je continuerai à lui consacrer ce que j’ai toujours donné : ma sincérité, ma parole, ma loyauté.”

Il a tenu à remercier toutes celles et ceux qui lui ont exprimé leur solidarité, avant de lancer un appel : “L’avenir de notre parti ne peut reposer sur la peur, les raccourcis ou l’effacement de ceux qui l’ont fait vivre. Il doit s’écrire dans le respect de nos textes, de nos voix et de notre dignité commune. Alors, le combat continue. Pour moi. Pour vous. Pour nous tous.”