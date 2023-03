C’est une affaire qui fait déjà couler des salives dans la cité, la chanteuse Ibro Djamet lors d’un concert vip organisé ce week-end dans un réceptif hôtelier a officiellement présenté l’homme qui fait battre son cœur à nouveau. Cet homme nommé Mohamed Hassan a publiquement fait connaissance avec le frère de la chanteuse le célèbre Azaya qui lui a fait des avertissements sur la dite liaison.

Cette histoire du nouveau amoureux de la chanteuse Ibro Djamet continue d’alimenter la toile cependant plusieurs réactions vives fusent de part et d’autres suite à la vidéo dans laquelle la chanteuse a présenté son nouveau coup de cœur Mohamed Hassan à son frère et au public. Dans la vidéo le frère de la conceptrice du titre ‘’Nkalikhi‘’ Azaya a rappelé la tendresse qu’il porte sur sa sœur, son épouse et sa chère mère.

‘’Tout ce que je cherche au monde c’est pour ma mère, ma grande sœur, ma femme et ma petite sœur‘’ a signalé Azaya.

Continuant avec des avertissements et une mise garde il indique ‘’toute personne qui touche ces personnes je ne tolère pas ça donc si ça marche pas là, dit toi que ça ne marche pas entre nous aussi, toi et moi on va s’affronter dans Conakry, je ne tolère pas cela tu peux m’insulter père et mère mais si tu touche à ma sœur c’est un combat qui ne finit jamais, j’ai mis des gens en prison ici à cause de ma sœur, je ne m’amuse pas avec ces deux personnes : ma femme et ma petite sœur‘’ a prévenu Azaya.

‘’Je peux compter sur toi ok Merci mon frère, on applaudit mon beau ‘’ conclue-t-il en ces termes.

Par ailleurs d’autres spéculations circulent sur la toile informant que le nouveau petit ami de la chanteuse se trouverait au Canada en attendant la suite si cela est vrai ou faux, Ibro Djamet semble avoir trouvé le bonheur comme l’indique ces images au côté de son bien aimé.

À rappeler que, Ibro Djamet avait une liaison avec le créateur Ans-t-crasy jusqu’à ce qu’elle apprenne que celui ci avait une aventure avec une présumée mineure ce qui a fallu un coup bat à leur couple et dans une émission de télé, Ibro Djamet a laissé entendre ceci ‘’À Paul mara Pierre nara ‘’ en Sousou ce qui signifie que si c’est pas Paul c’est Pierre‘’ un aveux qui vient confirmer sa nouvelle aventure et liaison avec Mohamed Hassan.

Affaire à suivre.