Après la relance de la Radio parlementaire le 28 juin 2024, après plus de trois ans de silence, le Conseil National de la Transition (CNT) franchit une nouvelle étape avec le lancement de Parlement TV, une chaîne dédiée aux travaux législatifs.

La cérémonie officielle s’est tenue ce vendredi 20 février 2025 en présence de membres du gouvernement, de représentants du CNT, de partenaires techniques et financiers, ainsi que d’institutions de la République.

Parlement TV est le fruit d’une collaboration entre le CNT, sous la présidence de Dansa Kourouma, et ses partenaires, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). L’objectif affiché est de garantir une meilleure transparence dans le travail législatif et de renforcer l’interaction entre l’organe de transition et la population.

Anthony Ohemeng-Boamah, représentant du PNUD, a réaffirmé l’engagement de son institution à accompagner l’opérationnalisation de cette télévision institutionnelle : “Dans notre société moderne, l’information joue un rôle crucial dans le fonctionnement de la démocratie. Grâce à cette télévision, les citoyens pourront suivre en toute transparence les activités de l’organe législatif pendant la transition, notamment les plénières, les travaux des commissions et les décisions majeures qui façonnent la vie publique.”

Pour le président du CNT, Dansa Kourouma, le lancement de Parlement TV marque une étape décisive dans sa volonté de rendre les travaux du Conseil plus visibles et accessibles : “La mission parlementaire ne se limite pas à l’élaboration de lois. Elle inclut aussi la représentation des différentes couches sociales en prenant en compte leurs préoccupations. Cette télévision permettra aux Guinéens de mieux comprendre le fonctionnement de leur Parlement et de suivre en toute transparence les actions de leurs représentants.”

Selon lui, la diffusion en direct des débats et des sessions parlementaires contribuera à renforcer la reddition des comptes, un principe clé de la gouvernance démocratique.

Avec une programmation adaptée au contexte actuel, Parlement TV vient compléter les autres canaux de communication du CNT. La chaîne jouera également un rôle clé dans la vulgarisation de l’avant-projet de la nouvelle Constitution.

La cérémonie s’est conclue par la signature d’un protocole d’accord entre l’Institut national de l’Audiovisuel de Guinée, la RTG et la nouvelle télévision parlementaire. Pour l’émission inaugurale, Dansa Kourouma et le représentant du PNUD ont partagé leurs premières impressions sur ce projet, qui ambitionne de rapprocher les institutions de la population guinéenne.