Le domaine n°21345/2018/TF du 4 janvier 2018, initialement destiné à accueillir un aéroport international dans la préfecture de Forécariah, a été officiellement déclassé au profit de l’État et réaffecté à un usage mixte.

L’annonce a été faite ce vendredi 21 février 2024 à travers un décret diffusé à la télévision nationale. Le site fera l’objet de restructuration et de régularisation au profit de l’État, en conformité avec les dispositions du Code de l’urbanisme et du Code foncier et domanial, précise le décret.

Les ministères de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, chargés de la récupération des domaines spoliés de l’État, ainsi que ceux des Transports et de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, sont responsables de l’application stricte de ce décret.