Dans le cadre des différentes activités organisées par les départements ministériels à l’intérieur du pays, en marge de l’immersion gouvernementale, le Premier ministre Bah Oury a pris part, ce jeudi 20 février 2025 à Siguiri, à la 26e revue annuelle de la radio rurale, organisée par le ministère de l’Information et de la Communication. Il a saisi cette occasion pour rappeler l’importance de la présence des radios rurales auprès des populations de la Guinée profonde.

Dans son discours, le chef du gouvernement a mis en lumière les efforts qui ont permis à la Guinée d’accéder à son indépendance en 1958. Selon lui, plusieurs raisons expliquent pourquoi la République de Guinée fut le premier pays à accéder à l’indépendance dans l’espace francophone.

“C’était une population qui aspirait à la paix, au développement, à la liberté, à la dignité”, a-t-il déclaré. “Cela nous a mis sur une trajectoire semée de soubresauts et de difficultés”, a reconnu le Premier ministre, tout en saluant les changements apportés par la gouvernance du CNRD.

“Ce temps est en train de changer. Aujourd’hui, avec le CNRD et le général Mamadi Doumbouya, nous avons une vision plus claire, plus lucide et plus intelligente de la manière dont il faut mener la gouvernance pour servir avant tout les intérêts de notre pays”, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a également invité les journalistes des radios rurales à assumer avec professionnalisme leur mission de service public auprès des populations locales. “Assumez pleinement la tâche qui est la vôtre, dans un contexte où tout est à redéfinir. Je suis convaincu que nous gagnerons la bataille pour la consolidation de la paix dans ce pays, la bataille de la refondation. Car, dans tout ce qui est en train d’être fait, l’objectif est de réussir cette refondation”, a souligné Bah Oury.

Il a toutefois rappelé que cette refondation, annoncée par les autorités de la transition, concerne non seulement les institutions, mais aussi la société, avec des changements de mentalités.

Selon le chef du gouvernement, il y a également la refondation des économies, avec des innovations permettant de projeter la Guinée dans une dynamique qu’elle n’a jamais connue par le passé. “Cela a déjà commencé avec Simandou 2040, et cela va se poursuivre avec d’autres projets structurants majeurs”, a promis le Premier ministre.