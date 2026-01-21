À l’occasion du Forum économique mondial, ouvert ce mercredi 21 janvier 2026 à Davos, en Suisse, le président américain Donald Trump est revenu sur la délicate question de l’annexion du Groenland, territoire autonome relevant du royaume du Danemark, situé dans l’Arctique et membre à la fois de l’Union européenne et de l’OTAN.

Devant un parterre de dirigeants économiques et politiques, Donald Trump a évoqué l’hypothèse d’une annexion du territoire, tout en excluant explicitement le recours à la force militaire. « On n’a jamais rien demandé, on n’a jamais rien obtenu, et on n’obtiendra probablement rien d’autre à moins que je décide d’utiliser la force. Et si on utilisait la force, on serait inarrêtable, mais je ne le ferais pas. Tout le monde dit : “oh, Dieu merci”. C’est probablement ma plus grosse déclaration du jour, parce que les gens pensaient que j’allais utiliser la force, mais je n’ai pas envie d’utiliser la force, je n’utiliserais pas la force », a-t-il déclaré.

Le président américain a également affirmé que le Groenland avait été historiquement administré par Washington après la Seconde Guerre mondiale, avant d’être restitué au Danemark. « Tout ce que les États-Unis demandent, c’est cet endroit qui s’appelle le Groenland. On l’avait déjà, on l’a administré et on l’a rendu au Danemark, il n’y a pas si longtemps que ça », a-t-il soutenu.

Donald Trump a par ailleurs mis en avant la reconstruction et le renforcement des forces armées américaines depuis son premier mandat. « Nous avons maintenant 1 500 milliards de budget. Nous construisons des navires de guerre […] 100 fois plus puissants que les grands navires de guerre de la Deuxième Guerre mondiale », a-t-il affirmé.

Profitant de cette tribune internationale, le locataire de la Maison-Blanche a de nouveau critiqué l’OTAN et ses alliés européens, qu’il accuse de dépendre financièrement et militairement des États-Unis. « On a payé 100 % des frais de l’OTAN […] Tout ce qu’on demande, c’est le Groenland en pleine propriété », a-t-il lancé.

Il a justifié cette exigence par la position géostratégique du Groenland, présenté comme un point névralgique en cas de conflit majeur, notamment dans le cadre de la défense antimissile. « On ne peut pas le défendre d’un point de vue légal, juridique. Et puis, psychologiquement, qui souhaite défendre un accord de licence ou un contrat de location sur un gros bloc de glace au milieu de l’océan, où si jamais il y avait une guerre, l’action se déroulerait là ? Réfléchissez-y, ces missiles passeraient juste au-dessus du milieu de ce bloc de glace », a-t-il expliqué.

Enfin, Donald Trump s’en est pris au Premier ministre canadien, Mark Carney qu’il a accusé d’ingratitude. « Le Canada existe grâce aux États-Unis, Marc. Il faudrait que vous vous en souveniez la prochaine fois que vous ouvrez la bouche », a-t-il conclu.