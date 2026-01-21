Décédé le 6 janvier dernier à Conakry, Claude Pivi, ancien ministre chargé de la Sécurité présidentielle et ex-colonel de l’armée guinéenne, a été conduit ce mercredi matin à N’Zérékoré, dans le sud du pays, en vue de son inhumation.

Selon des informations rapportées par Mediaguinee, l’avion transportant la dépouille de l’ancien officier s’est posé à l’aéroport de Konia Aviation, où membres de sa famille, proches et connaissances se sont rassemblés pour lui rendre un dernier hommage. Après cet accueil, la famille s’est rendue à Nakoyapkla, chez le patriarche de N’Zérékoré, afin d’accomplir les rites traditionnels et d’échanger avec les notables locaux, dans une atmosphère empreinte de solennité et de recueillement.

L’inhumation de Claude Pivi est prévue ce jeudi 22 janvier 2026 dans son village natal de Zébéla, situé dans la préfecture de Macenta. Toujours selon Mediaguinee, la cérémonie devrait rassembler parents, proches, notables et habitants de la région, venus lui rendre un ultime hommage.

Pour rappel, Claude Pivi a été l’une des figures centrales du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), dirigé par le capitaine Moussa Dadis Camara, avant d’occuper des fonctions ministérielles au sein du gouvernement militaire. Son parcours au sein de l’armée et de la junte lui a conféré une place notable dans l’histoire politique récente de la Guinée.