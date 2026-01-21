Élu pour un mandat de sept ans à la tête de la Guinée, le président Mamadi Doumbouya a affirmé placer les femmes au cœur de son action, faisant de leur pleine participation un levier essentiel du développement national. Une déclaration qui a rapidement suscité des réactions au sein de l’opinion.

Soixante-douze heures après cette annonce, Djénaba Sangaré, directrice du port de pêche artisanale de Bonfi, a salué la portée du message présidentiel, tout en insistant sur la nécessité de sa traduction concrète. « Ce mandat est pour les femmes, parce qu’il n’y a pas de développement durable sans leur pleine participation. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société. C’est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles », avait déclaré le chef de l’État.

Pour Djénaba Sangaré, cette prise de position constitue un signal fort adressé aux femmes guinéennes. « C’est un honneur pour toutes les femmes que le président de la République dédie son mandat aux femmes. Nous ne pouvons que le remercier. Mais au-delà des paroles, nous attendons des actes. Il faut que cela soit appliqué », a-t-elle martelé, rappelant que « tout ce que l’homme peut faire, la femme aussi peut le faire ».

Toutefois, la responsable du port de pêche artisanale de Bonfi prévient contre toute lecture passive de cette reconnaissance. « Cela ne veut pas dire que les femmes doivent rester les bras croisés. Non, c’est un combat de tous les jours. Il ne suffit pas d’attendre un appel. Il faut se battre, entreprendre, surtout quand tout le monde n’a pas eu la chance d’aller à l’école », a-t-elle souligné.

Dans la même dynamique, Djénaba Sangaré lance un appel direct aux femmes entrepreneures, qu’elles soient instruites ou non. « Que tu sois illettrée ou scolarisée, tu peux entreprendre, initier un petit projet et te prendre en charge. J’invite toutes les femmes à se battre nuit et jour pour avoir un avenir meilleur », a-t-elle exhorté.

Elle insiste également sur la formation continue et la rigueur comme conditions de réussite. « On ne dépasse jamais l’âge d’apprendre. En montrant notre engagement et notre sérieux, le président aura le courage de faire appel à des femmes compétentes. Il ne s’agit pas de choisir au hasard, mais de choisir celles qui sont à la hauteur », a-t-elle précisé.

Convaincue de la sincérité du chef de l’État, Djénaba Sangaré conclut sur une note d’espoir et de responsabilité collective. « Le président a fait sa part en s’exprimant. Maintenant, la balle est dans le camp des femmes. En se battant et en montrant la réalité du terrain, cette vision finira par être appliquée. Je crois que c’est un homme de parole. »