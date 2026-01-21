Deux mois après le coup d’État du 26 novembre 2025, les autorités de transition en Guinée-Bissau ont arrêté la date des prochaines élections présidentielle et législatives. Le scrutin est prévu, en principe, pour le 6 décembre 2026.

L’annonce a été faite ce mercredi 21 janvier par décret du président de la transition, le général de division Horta N’Tam.

Selon le décret, et conformément à la Charte politique de transition adoptée le 27 novembre 2025, “toutes les conditions seraient progressivement réunies pour l’organisation d’élections libres, justes et transparentes”.

La publication de ce calendrier électoral intervient moins de deux semaines après une mission de haut niveau de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), conduite le 10 janvier 2026 par le président sierra-léonais Julius Maada Bio, président en exercice de l’organisation.

À cette occasion, Julius Maada Bio avait insisté sur la nécessité d’une transition « courte, inclusive et consensuelle », rappelant les résolutions issues du 68e Sommet de la CEDEAO.