Élu président de la République à l’issue du scrutin du 28 décembre 2025, Mamadi Doumbouya a officiellement pris fonction le 17 janvier 2026. Dans ce contexte, l’ancien ministre et sociologue Bano Barry a livré son analyse des réformes prioritaires à engager au cours du premier septennat.

Invité de l’émission Grand Angle à la télévision nationale, Bano Barry a insisté sur l’urgence d’une réforme en profondeur de l’État. Selon lui, celle-ci doit débuter par la présidence de la République. « Et ceci devrait commencer par la présidence, parce que la présidence, dans un régime présidentiel, est le principal lieu de pouvoir. La présidence devrait être réformée de telle sorte qu’elle prenne en charge la réflexion, la répartition des ressources, la détermination des priorités, le suivi et les sanctions. Pourquoi commencer par la présidence ? Parce que c’est elle qui va déterminer l’architecture administrative. S’il n’y a pas de réflexion sur cette architecture, vous avez des ministères qui sont créés et qui sont en fait d’anciennes directions à l’intérieur d’un ministère, et qui vont elles-mêmes se multiplier, se métastaser, en créant des directions. En fin de compte, on se marche sur les pieds », a-t-il expliqué.

Pour le sociologue, cette dynamique de réforme ne saurait s’arrêter à la présidence. Elle doit également concerner la primature, qu’il considère comme un maillon central du dispositif gouvernemental. « C’est un instrument de suivi rapproché des actions gouvernementales », a-t-il estimé.

Bano Barry plaide par ailleurs pour une réorganisation rigoureuse de l’administration centrale publique, fondée sur l’application stricte des textes existants. « La réforme au niveau de l’administration centrale publique devrait conduire à la fois à déterminer et à appliquer les textes de loi qui existent, à savoir : le nombre de sections à l’intérieur d’une division, le nombre de personnes par section, le nombre de sections dans une division, le nombre de divisions à l’intérieur d’une direction nationale, et l’élaboration de fiches de postes, à la fois pour le recrutement mais aussi pour le travail », a-t-il souligné.

L’ancien ministre fait de la réforme de l’administration publique une condition essentielle pour une meilleure supervision du secteur privé. « Pour moi, la priorité du président pendant ce septennat, en tout cas au départ de ce septennat, c’est la réforme de l’État et de l’administration publique. La deuxième partie de cette réforme, c’est tout ce qui est lié au capital humain. Encore une fois, ce n’est pas le sol ou le sous-sol qui enrichit un pays, ce sont les femmes et les hommes et leur capacité à transformer la nature en richesse nationale. »