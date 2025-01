“L’OMS nous a escroqués”, a accusé Donald Trump en signant le décret visant à retirer les Etats-Unis d’Amérique de l’Organisation.

A peine investi, lundi 20 janvier 2025, Trump a mis sa menace de retirer les Etats-unis de plusieurs organisations internationales dont l’OMS à exécution.

L’Organisation mondiale de la Santé a réagi à travers un communiqué, soulignant son regret de l’intention du président américain. “Les États-Unis étaient un membre fondateur de l’OMS en 1948 et ont participé à façonner et à gouverner le travail de l’OMS depuis lors, aux côtés de 193 autres États membres, notamment par leur participation active à l’Assemblée mondiale de la santé et au Conseil exécutif. Depuis plus de sept décennies, l’OMS et les États-Unis ont sauvé d’innombrables vies et protégé les Américains et toutes les populations des menaces sanitaires. Ensemble, nous avons éradiqué la variole et, ensemble, nous avons presque éradiqué la polio. Les institutions américaines ont contribué et bénéficié de l’adhésion à l’OMS”.

L’organisation espère que “les États-Unis reconsidéreront leur décision et nous nous réjouissons de pouvoir engager un dialogue constructif afin de maintenir le partenariat entre les États-Unis et l’OMS, pour le bien-être et la santé de millions de personnes à travers le monde.”

Au cours de son premier mandat, Donald trump avait déjà essayé de sortir les Etats-Unis de l’OMS l’accusation d’être sous contrôle de la Chine.