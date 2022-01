Cette importante quantité de drogue de type chanvre indien a été saisie à Kassonya KM 36 et à Yimbaya camp carrefour dans la Commune de Matoto.

Un nouveau coup de filet réussi par les services en charge de la lutte contre la drogue et le banditisme. L’affaire implique deux personnes dont une dame du nom de Kadiatou Camara qui a été arrêté à son domicile avec 13 Kilogramme de Cannabis et Mohamed Traoré interpellé à Yimbaya avec 2 Kilogramme de Cannabis et une importante somme d’argent.

Les deux présumés ont été présentés à la presse ce vendredi 21 janvier 2022à Conakry. Lieutenant-Colonel Mené Condé, Directeur par intérim de l’office centrale de lutte contre la drogue qui a dirigé l’opération se dit choqué.

« Ce qui est extraordinaire c’est le fait qu’il y a une dame, une mère de famille une soeur qui se permet de vendre la drogue pour subvenir à ses besoins et pour nourrir sa famille. C’est déplorable parce que ce sont les femmes qui passent 90% de temps avec les enfants à la maison par rapport aux hommes », s’inquiète t-il.

Le président de la transition fait de la lutte contre la drogue son cheval de bataille explique Colonel Mené. Pour réussir sa mission, il en appelle à la collaboration de l’ensemble de la population guinéenne et les autorités locales.

«Si les chefs de quartiers, les chefs de secteurs et les jeunes de quartiers faisaient la même chose, on serait loin dans la lutte contre la drogue», dit le Colonel avant de s’adresser cette fois-ci à ses collègues des services de sécurité.

«Ils sont les mieux placés pour nous filer des informations. Avec leur implication, ça dévient plus facile de mettre main sur ces produits là», se justifie le Directeur par intérim de l’office central de lutte contre la drogue.

Devant les micros et les caméras, Kadiatou Camara et Mohamed Traoré ont reconnus les accusations portées contre eux. En attendant, la suite de la procédure, les deux se trouvent dans les mains des agents des services de sécurité.