La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, ce samedi 20 décembre, un changement majeur dans l’organisation de ses compétitions. À partir de 2028, la Coupe d’Afrique des nations (CAN) se jouera désormais tous les quatre ans, contre un rythme biennal jusqu’ici. Dans la même dynamique, l’instance continentale a officialisé la création d’une Ligue des nations africaine, qui verra également le jour à partir de cette date.

À la veille du coup d’envoi de la CAN 2025, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a dévoilé ces réformes lors d’une conférence de presse. L’édition 2025 de la compétition, qui s’ouvrira ce dimanche 21 décembre à Rabat avec la rencontre inaugurale entre le Maroc et les Comores, sera donc l’une des dernières organisées selon le format actuel.

Selon Patrice Motsepe, cette réforme vise à renforcer la compétitivité du football africain et à aligner davantage le calendrier continental sur les standards internationaux. La CAF a par ailleurs précisé que l’édition initialement prévue en 2029 se tiendra finalement en 2028, afin de s’inscrire dans le nouveau cycle quadriennal.

La création de la Ligue des nations africaine s’inscrit, elle aussi, dans cette volonté de modernisation. Inspirée des modèles existants sur d’autres continents, cette nouvelle compétition devrait permettre de multiplier les rencontres internationales, d’accroître la visibilité des sélections africaines et de générer de nouvelles sources de revenus pour la CAF et ses associations membres.

Avec ces annonces, la CAF ouvre un nouveau chapitre de son histoire et engage une profonde réorganisation du football africain, à la fois sur le plan sportif, économique et institutionnel.