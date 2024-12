En marge du dernier tour des éliminatoires du prochain Championnat d’Afrique des Nations, la Guinée a affronté la Guinée-Bissau ce vendredi 20 décembre à Abidjan au compte du match aller. Une rencontre qui a permis au Syli local de s’imposé sur le score de 4-1.

Exemptée du premier tour, l’équipe de Souleymane Abedi Camara fait un pas vers la qualification au prochain CHAN. Opposés aux Djurtus de la Guinée-Bissau, les locaux guinéens se sont imposés (4-1) au stade Félix-Houphouët Boigny.

Kabinet Kouyaté a ouvert le score pour la Guinée à la 26ème minute avant l’égalisation des Djurtus à quelques secondes de la pause.

Au retour des vestiaires, les Guinéens se sont montrés plus ambitieux et réalistes. Une domination confirmée à la 53ème avec le deuxième but guinéen signé Mohamed Saliou Bangoura, le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1, la saison dernière.

Ousmane Dramé et Mohamed Bangoura ont inscrit respectivement le troisième et quatrième but de la Guinée.

Après ce succès, le Syli s’ouvre une voie vers la qualification pour la 8ème édition du Championnat d’Afrique des Nations en attendant la manche retour prévue le 28 décembre prochain à Bissau.