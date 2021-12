C’est un don composé de sacs de riz, des bidons d’huile, des sacs de sucre, des boîtes de beurre, de l’eau, du jus des cartons de savon. Il a été octroyé à 12 orphelinats de Conakry, samedi 18 décembre 2021.

Avant de livrer ce don, une cérémonie festive a été organisée par l’ONG “Cœur des Anges”, structure donatrice, à cet effet, à la Boue zone de Kaloum. Des artistes ont animé l’événement, en vue de créer un atmosphère détendu pour les enfants.

«Ces enfants sont exposés aujourd’hui à plusieurs enjeux, à savoir, les maladies, la mal nutrition, les violences physiques et sexuels. Donc c’est pourquoi on a eu l’idée de créer une ONG pour venir en aide à ces enfants. Cette première édition consiste à regrouper 12 Orphelinats qui regroupent 500 enfants. Ces enfants ont bénéficié des jeux, des concours de chant, de danse, de défilé, il y a également la prestation d’artistes et le partage des dons qu’on a pu collecter pour les assister un peu. Il faut savoir que ces enfants sont l’avenir eu pays, mais c’est s’ils sont aidés. Au cas contraire, ils constituent un danger pour la population, c’est pourquoi on a pensé à organiser cet événement avec ces enfants. Nous allons continuer à suivre ces enfants orphelins de près, on va continuer à collecter des fonds. Déjà, on a lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté pour se joindre à nous. On va continuer à faire ces actions», assure Mathilde Chirac, l’épouse de François Kamano, joueur du Syli national.

Les geste est bien accueilli et salué par les beneficiaires. Après avoir affirmé sa satisfaction, Aboubacar Fodé Bangoura, éducateur à l’orphelinat Hakuna Matata “Maison du Bonheur”, a rappelé les difficultés dont ces enfants font face.

«Ils ont des difficultés de survivre, ils ont des problèmes de scolarisation. Donc nous remercions l’association “Cœur des Anges” et nous l’invitons à pérenniser ces genres d’initiatives», a-t-il exprimé.