Poursuivie pour abus de confiance, Aïcha Conté, vendeuse de poissons d’une cinquantaine d’années et résidente du quartier M’Balia, a comparu ce mercredi 19 novembre 2025 devant le Tribunal de Première Instance de Kaloum. La plaignante, Kadiatou Camara, capitaine des Douanes, affirme lui avoir remis en espèces la somme de 1 140 000 000 francs guinéens.

À l’ouverture des débats, l’accusée a livré une longue explication sur l’origine de cette dette.

Elle reconnaît devoir « un montant de 1 140 000.000 GNF à madame Kadiatou Camara, qu’elle me remettait dans les locaux de la Direction Générale des Douanes », ajoutant que les remises ont été progressives : « Pour la première fois, je lui ai demandé de me faire prêt d’un montant de 150 millions pour vendre les poissons… C’est ce qu’on avait arrêté. »

Selon elle, leurs affaires se déroulaient correctement, ce qui aurait encouragé la capitaine à augmenter les montants :

« N’importe quel montant j’aurai besoin, elle allait me donner, parce que je travaillais sans faille. »

Un second accord aurait porté sur 200 millions GNF avec un intérêt de 15 millions, en plus d’autres sommes avancées ensuite.

Aïcha Conté affirme également avoir confié une partie des fonds à deux de ses collaboratrices :

« J’ai pris 400 millions pour remettre à Diaraye Bah, et un autre montant à Mabinty, toutes deux vendeuses de poissons. »

Mais, selon elle, une série d’imprévus aurait paralysé son activité, notamment la panne du bateau de pêche de ses fournisseurs et le repos biologique :

« Cela a freiné tous mes business… Mais d’ici fin 2026, je vais lui restituer son argent. »

La co-accusée Diaraye Bah confirme avoir reçu 400 millions

Présente à l’audience, Diaraye Bah a confirmé avoir reçu des fonds via l’accusée :

« J’ai reçu 400 millions des mains de Aïcha Conté… mais quelque temps après le bateau est tombé en panne. »

Elle assure avoir déposé plainte contre les propriétaires du navire Dja-Man pour tenter de rembourser.

La plaignante évoque un “réseau d’escroquerie et de maraboutage”

À son tour, Kadiatou Camara a détaillé les différentes sommes versées à l’accusée :

« J’ai donné 1.140.000.000 à Aïcha Conté… Je lui ai donné 17 milles dollars, soit 145.217.910 francs… Peu après je lui ai encore donné 50 millions… Elle m’a demandé encore 400 millions pour commander des poissons au Sénégal. »

La capitaine admet avoir trouvé de l’argent « par tous les moyens » pour satisfaire les demandes de la vendeuse, avant de livrer un témoignage plus troublant :

« On dirait que j’ai été travaillée chez un marabout… Hadja Oumou Yansané m’a informé que madame Aïcha Conté appartenait à un réseau d’escroquerie et de maraboutage quelque part au quartier Foulamadina. »

Les avocats s’affrontent sur les preuves et les responsabilités

L’avocat de la plaignante, Me Lanciné Sylla, a exigé que l’accusée produise les preuves des versements prétendument faits à la société de pêche.

Me Mansaré, également avocat de la plaignante, a pour sa part versé au dossier un document attestant que le versement cité par l’accusée ne concernerait « pas un bateau de pêche mais un bateau transportant des conteneurs ».

L’avocat de la défense, lui, a dénoncé l’absence de reçus lors de la remise des fonds à sa cliente et a réclamé la comparution de Mabinty, citée par l’accusée.

La partie civile, de son côté, demande la convocation de la société pour vérifier la destination réelle des centaines de millions évoqués.

Le tribunal exige des garanties et de nouvelles comparutions

Après plus de six heures de débats, le tribunal a ordonné à Aïcha Conté de fournir la liste de ses biens à titre de garantie. Il a également ordonné la comparution de Hadja Oumou Yansané, citée comme témoin de soupçons “d’escroquerie et de maraboutage”, ainsi que celle de Mabinty.

L’affaire est renvoyée au 3 décembre 2025 pour la suite des débats.