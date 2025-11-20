Lancée le 17 avril 2025, l’opération de délivrance des cartes professionnelles de presse pour la période 2025-2027 prendra fin le 28 novembre prochain. L’annonce a été faite ce jeudi 20 novembre par la Haute Autorité de la Communication (HAC) à travers un communiqué.

L’institution précise qu’aucune demande ne sera acceptée après cette date. Selon le document, la HAC a délivré cette année 1 233 cartes professionnelles de presse aux acteurs des médias, tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays.

L’Autorité de régulation rappelle par ailleurs que la carte professionnelle est désormais une condition indispensable pour exercer certaines activités, notamment en période électorale.

« Nul ne peut être associé à la couverture de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 s’il ne détient la carte d’identité professionnelle du journaliste », prévient l’organe de régulation des médias en Guinée.