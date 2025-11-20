À Yembeya, dans la commune de Lambanyi, une scène de grande tension s’est déroulée tôt ce jeudi matin. La famille Soumah affirme avoir été violemment expulsée de sa concession, un domaine hérité de leurs ascendants.

Lorsque nous arrivons sur les lieux, le décor parle de lui-même : des lits, matelas, valises et meubles jonchent le sol devant l’entrée, tandis que deux pick-up des forces de sécurité stationnent à quelques mètres. La cour est totalement vide.

Fanta Camara, l’une des occupantes, raconte une intrusion survenue avant l’aube.

« Depuis 4h du matin, ils sont entrés dans la concession avec des couteaux et des machettes. Ils ont tout détruit et mis toutes nos affaires dehors. Tout ce qui avait de la valeur, ils l’ont pris. »

Elle affirme que l’opération aurait été menée par un groupe de jeunes liés à un certain Tidiane Koïta. « Ce sont les jeunes de Tidiane Koïta, venus dans un minibus, armés de couteaux et de machettes. Ils ont tout détruit. »

Visiblement souffrante, elle dit avoir été elle-même violentée.

« Je suis malade, mais il n’y a rien qu’ils ne m’ont pas fait subir. »

Les larmes aux yeux, elle lance un appel aux autorités :

« Dites à Tidiane Koïta d’arrêter. Ici, c’est la maison de notre père, il ne peut pas s’approprier notre concession. L’État doit intervenir parce que nous n’avons nulle part où aller. »

À quelques mètres d’elle, Karamoko Soumah tente de remettre de l’ordre dans les affaires éparpillées et retrace l’origine du conflit. Selon lui, tout part d’une vente qu’il qualifie d’illégale, orchestrée par leur « frère de lait », aujourd’hui installé à l’étranger.

« C’est notre frère de lait qui vit à l’étranger qui a revendu notre concession familiale à Tidiane Koïta sans notre consentement. »

Il affirme avoir soutenu financièrement ce frère lors d’une période difficile.

« Nous avons revendu un demi-parcelle à 300 millions, on a partagé 200 millions et les 122 millions je lui ai donnés », explique-t-il.

Mais pour Karamoko, la situation a dégénéré lorsque ce frère serait revenu en « fabriquant de faux documents ».

« Il est revenu avec des faux dossiers pour exiger qu’on revende la concession. »

Il dénonce également des pressions et des manoeuvres d’intimidation.

« Il m’a menacé de me faire enfermer et m’a amené jusqu’au tribunal pour exiger que nous quittions le domicile. »

Plus grave encore, il accuse certaines institutions judiciaires d’avoir été influencées.

« Ils sont allés verser de l’argent à la Cour suprême et à la Cour d’appel pour que l’affaire soit tranchée en leur faveur. »

Malgré la présence des forces de sécurité et la menace d’une expulsion définitive, Karamoko Soumah affirme qu’ils ne quitteront pas les lieux.

« Nous n’allons pas sortir d’ici, ce sont nos cadavres qui sortiront. »