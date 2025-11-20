La Primature a lancé ce jeudi 20 novembre 2025 l’évaluation finale des départements ministériels, sous la supervision directe du Premier ministre, chef du gouvernement. Chaque ministre est appelé à présenter et défendre le bilan annuel de son ministère, une étape cruciale pour mesurer l’efficacité de l’action gouvernementale en 2025 et préparer l’année budgétaire à venir.

Après une première auto-évaluation réalisée à mi-parcours, cette revue permet désormais de dresser le bilan complet de l’année écoulée. L’objectif est de comparer les engagements fixés dans les lettres de mission aux résultats obtenus, de faire état des difficultés rencontrées et d’envisager les mesures correctives pour 2026.

Selon Lanciné Hawa Doumbouya, chef de cabinet adjoint de la Primature : « M. le Premier ministre Amadou Oury Bah invite les départements ministériels à passer en revue l’ensemble des activités réalisées durant l’année 2025. C’est l’évaluation finale. M. le Premier ministre préside en personne le passage de tous les départements ministériels. »

Poursuivant, il a ajouté que cette revue interne permettra de « faire le bilan des réalisations, faire l’état des difficultés rencontrées et envisager des mesures correctives pour l’année 2026. »

Alors que le Conseil National de la Transition (CNT) a récemment signalé une faiblesse de l’investissement public dans certains secteurs, cette évaluation, qui se poursuivra jusqu’au 25 novembre, est particulièrement attendue pour donner un nouvel élan à l’action gouvernementale à l’approche de la prochaine année budgétaire.