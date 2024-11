Ibrahima Sory Fofana, éducateur et entraîneur de football a été condamné par le tribunal criminel de Mafanco ce mercredi 20 novembre 2024, pour avoir violé un de ses jeunes joueurs âgé de 9 ans. Il a écopé d’ une peine d’emprisonnement de 3 ans.

Âgé de 22 ans et père d’un enfant, Ibrahima Sory Fofana a été interpellé le 14 juillet dernier. Depuis, il est en détention à la Maison centrale de Conakry. A la barre, il a reconnu les faits en expliquant au tribunal comment il avait procédé.

« Un jour, il (sa victime ndlr) est venu derrière ses amis. Quand ils sont venus, on était en train de jouer au Camp Boiro. Après l’entraînement, il est venu vers moi, il voulait intégrer mon équipe. J’ai dit que je ne connaissais pas ses parents, et pour qu’il puisse intégrer mon équipe, il fallait que l’un de ses parents me donne son accord […] Un jour, il est venu chez moi, lorsque nous sommes entrés dans ma chambre il a enlevé sa culote le premier, par la suite, moi aussi, j’ai enlevé la mienne. Je ne me drogue pas. Le médecin qui me suit dit que je suis atteint d’une maladie qui me pousse à le faire. Je l’ai fait avec deux autres garçons, je le regrette et je demande pardon», a-t-il expliqué.

La mère de la victime s’était finalement désistée de sa plainte. « J’ai pardonné parce qu’il a dit qu’il souffrait d’une maladie, mais à condition qu’il ne le répète jamais », a-t-elle déclaré.

Dans ses réquisitions, le procureur Kanfory Ibrahima Camara a demandé au tribunal de condamner Ibrahima Sory Fofana à 10 ans de réquisition criminelle.

Les conseils de l’accusé ont plaidé coupable des accusations mises à la charge de Ibrahima Sory Fofana et ont demandé à ce que le tribunal accepte de leur faire bénéficier des circonstances atténuantes. Dans son délibéré, le tribunal a retenu Ibrahima Sory dans les liens de culpabilité en le condamnant à 3 ans de prison ferme.