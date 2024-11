Le Groupe Organisé des Hommes d’Affaires (GOHA International) a exprimé son indignation et sa vive préoccupation suite à l’enlèvement de l’opérateur économique Alhassane Diallo, connu sous le nom de “Jumeau”. Cet incident s’est produit dans la nuit du mardi 19 novembre 2024, dans le quartier Koloma Soloprimo, à Conakry. Des individus encagoulés et lourdement armés ont orchestré cet acte criminel, qui a également coûté la vie à un jeune nommé Mamadou Adama Tangan Bah

Dans un communiqué publié ce mercredi 20 novembre 2024, le GOHA a fermement condamné cet enlèvement ainsi que l’assassinat du conducteur de moto-taxi. Par la voix de son président, l’organisation a exhorté les autorités compétentes à agir rapidement pour retrouver l’opérateur économique enlevé et garantir sa sécurité.

Selon les premiers témoignages recueillis, les ravisseurs ont ouvert le feu pendant leur opération, blessant mortellement le jeune motard. Mamadou Adama Tangan a succombé à ses blessures quelques minutes après l’attaque, plongeant sa famille et ses proches dans le deuil.

Le GOHA a insisté sur la nécessité pour les autorités de déployer tous les moyens nécessaires afin de résoudre cette affaire avant que “l’effet du temps” ne mette en péril l’intégrité physique et morale de l’opérateur économique.

En parallèle, l’organisation demande l’ouverture d’une enquête approfondie sur l’incident pour faire toute la lumière sur les circonstances ayant conduit à l’assassinat du jeune motard.

Le groupe appelle les citoyens et les autorités à conjuguer leurs efforts pour rétablir l’ordre et assurer la sécurité. Le communiqué conclut en rappelant que la stabilité économique et sociale du pays repose en grande partie sur la capacité des autorités à garantir la sécurité de tous, en particulier celle des acteurs économiques.