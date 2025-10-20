Comme annoncé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, la rentrée universitaire 2025-2026 a officiellement débuté ce lundi 20 octobre sur toute l’étendue du territoire national. À l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia, plus de 3 000 nouveaux étudiants ont été orientés dans les différents départements.

Face à la presse, le recteur de l’Université, le professeur Daniel Lamah, s’est félicité de la mobilisation dès le premier jour. “Nous sommes très satisfaits de ce démarrage effectif, conforme au calendrier universitaire, et convaincus que cette année sera pleinement réussie. Nous constatons déjà un grand sérieux dès le départ, tant du côté des étudiants que des enseignants”, s’est-il réjoui.

Le recteur a également précisé que les effectifs connaissent une hausse notable. “Cette année, nous comptons environ 9 000 étudiants, tous niveaux confondus, en licence. Parmi eux, plus de 3 000 sont des nouveaux inscrits, en première année. Cela montre l’ampleur du travail qui nous attend”, a-t-il martelé.

Parmi ces nouveaux venus, l’enthousiasme est palpable. Halimatou Diallo, étudiante en licence 1 au département de Droit, confie sa joie et sa détermination à réussir.

“Je suis animée de plein de sentiments, d’euphorie. Je suis vraiment satisfaite du travail que j’ai fourni pour être ici. Vraiment, c’est un honneur pour moi d’être ici. On nous a parlé du système LMD. On nous a dit qu’il est vraiment réglementé. Il nous faut beaucoup plus d’efforts, de travail pour aller loin, remporter beaucoup d’opportunités, briller, et gérer la nation avec tellement de responsabilités”, a-t-elle déclaré.

La rentrée s’annonce donc sous de bons auspices à Sonfonia, marquée par l’engagement des étudiants et la détermination des autorités universitaires à garantir une année académique réussie.