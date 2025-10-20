Un incident impliquant le rappeur MC Freshh s’est produit dans l’après-midi du dimanche 19 octobre 2025 à la plage de Camayenne, à Conakry. Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montrent l’artiste aux prises avec un individu, provoquant une vive réaction du public en ligne.

Face à cette agitation médiatique, la Direction de Camayenne Plage a publié un communiqué pour apporter des précisions sur les circonstances de l’incident.

Ce lundi matin, un journaliste de Guinee360 s’est rendu sur place pour recueillir des témoignages. Sur les lieux, les agents de sécurité ont refusé de s’exprimer, indiquant que seule la Direction était habilitée à communiquer. Le reporter, qui a tenté d’obtenir les coordonnées du Directeur général, n’a pas pu le joindre. Un agent a d’ailleurs laissé entendre que la présence du responsable sur le site n’était pas certaine.

Dans une publication sur sa page Facebook officielle, la Direction a confirmé qu’un « incident isolé » s’était bien produit ce dimanche, aux environs de 17 heures, dans l’enceinte du complexe.

Selon le communiqué, les équipes de sécurité sont intervenues immédiatement pour rétablir le calme, avec l’appui des autorités compétentes désormais saisies de l’affaire. « L’incident implique un individu en état d’ébriété avancée, ayant troublé l’ordre public et agressé verbalement et physiquement des visiteurs ainsi qu’un membre du personnel », précise la note.

« La Direction condamne avec la plus grande fermeté ce type de comportement inacceptable et tient à situer clairement les responsabilités dans cet acte regrettable. En collaboration avec les forces de l’ordre, nous veillons à garantir la sécurité des visiteurs et de leurs biens. Toute la lumière sera faite sur cet incident et des sanctions appropriées seront prises contre le fautif. »

La Direction souligne qu’un tel événement ne s’était jamais produit depuis la création du complexe. Elle annonce par ailleurs le renforcement des dispositifs de sécurité et de prévention, afin de préserver la tranquillité et la sérénité des visiteurs.

« Nous réaffirmons notre engagement à maintenir Camayenne Plage comme un espace de loisirs sain, sécurisé et respectueux de la dignité humaine, pour le bien-être de chacun et de tous », conclut le communiqué signé par la Direction générale.

Pour l’heure, nos tentatives de recueillir la version des faits du rappeur MC Freshh sont restées sans suite.