Alors que le tournoi démarre ce dimanche 21 octobre 2024 au Sénégal, la Guinée vient d’être disqualifiée de la CAN UFOA des moins de 17 ans.

L’annonce a été faite par la Commission d’organisation, sur la base des résultats des tests IRM des équipes participantes, réalisés par l’équipe médicale de la CAF.

“Les tests IRM révèlent que trois équipes ont dépassé le nombre de joueurs inéligibles. Ainsi, conformément à l’article 27.4 du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations U17, ces sélections seront disqualifiées. Cette règle stipule : ‘Si, après les tests d’éligibilité (IRM), une équipe compte quatre (4) joueurs ou plus jugés inéligibles, elle sera disqualifiée.’ Par conséquent, les sélections U17 de la Guinée, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone sont disqualifiées du tournoi éliminatoire de la CAN U17 de l’UFOA A (édition 2024)”, précise le communiqué.

Le tournoi réunira désormais le Sénégal, la Gambie, le Liberia, le Mali et la Mauritanie, regroupés en une poule unique.

“Le calendrier réaménagé sera publié dans les plus brefs délais et la compétition débutera comme prévu ce lundi 21 octobre 2024”, a ajouté la Commission d’organisation.

Il faut rappeler qu’en 2019 également la Guinée avait été disqualifiée pour les mêmes raisons pour deux éditions.