Le tout nouveau clip intitulé “Taa Woullou (Ne pleure pas)”, sorti vendredi en fin d’après-midi, a franchi ce dimanche 20 octobre 2024, le cap d’un million de vues sur YouTube en 48 heures. C’est un nouveau record pour Saifond Baldé, jamais réalisé par un artiste guinéen.

C’est un extrait de son second album où le natif de la cité de Karamoko Alpha mo Labé décrit avec beaucoup d’émotion les douleurs et les sacrifices qu’impose la pauvreté. Au-delà de la belle mélodie, le scénario touche à la triste réalité de nombreuses familles en Guinée, mais aussi en Afrique.

Ces difficultés poussent beaucoup de responsables familiaux à s’endetter pour faire face aux dépenses quotidiennes, certains étant même incapables de payer le loyer ou les frais médicaux des enfants. Ce morceau a tout de suite conquis le cœur des fans de l’artiste et du public mélomane, ce qui lui a valu ce record de visionnage, avec plus d’un million de vues en moins de 72 heures.

“Un million de vues en deux jours, c’est juste énorme ce que nous venons de réaliser ensemble, et c’est une sensation unique pour moi. C’est pour la culture, c’est pour la Guinée. Je suis autant fier, voire plus, que tout Guinéen aujourd’hui. Cela a été rendu possible grâce à votre énergie et votre amour pour cette belle œuvre depuis le début”, s’est réjoui l’artiste tout en remerciant sa maison de production et ses fans.