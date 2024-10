Lors de la réunion du comité d’orientation et de coordination stratégique pour la consolidation de la paix en Guinée, le Premier ministre, Bah Oury, a rappelé les efforts fournis par les autorités de la transition en faveur de la réconciliation nationale et de la consolidation de la paix.

Selon le chef du gouvernement, plusieurs actions concrètes ont été menées, notamment les assises nationales, qui ont permis l’élaboration d’un document global sur la réconciliation. Cependant, malgré la volonté manifeste des dirigeants, Bah Oury insiste sur la nécessité d’une maturité de la société guinéenne pour atteindre un niveau de compréhension, d’acceptation et d’engagement propice à la consolidation de la paix.

“C’est pourquoi, depuis la prise du pouvoir le 5 septembre 2021, l’action centrale du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a été de lancer les assises nationales, dont l’objectif était de permettre à la société de s’exprimer, de faire remonter les souffrances et les frustrations accumulées au fil du temps, afin de faire émerger des recommandations pertinentes pour parvenir à la paix, à la cohésion et, enfin, à la réconciliation nationale. Ce travail est déjà accompli, et il en ressort 45 recommandations pertinentes”, a-t-il expliqué.

Le Premier ministre a également rappelé l’appui du système des Nations-Unies à travers l’Office des droits de l’homme, qui a contribué à faire avancer ce processus de réconciliation : “Un document global pour la réconciliation nationale est déjà élaboré et attend quelques ajustements pour être validé. Cela témoigne de la volonté politique des autorités de la transition”.

Bah Oury a ensuite indiqué que la paix et sa consolidation ne sont pas des processus rapides ou simples. “Chaque étape nécessite une attention particulière, car de nouvelles menaces et des conflits émergents peuvent survenir”, a-t-il ajouté, soulignant l’importance d’avoir une capacité organisationnelle pour rassembler tous les acteurs et éviter les divisions.

“L’engagement en interne de capacités de réflexion et de remise en question est essentiel pour mettre en avant une gouvernance vertueuse. Cela permettra d’éviter que des sociétés bouleversées, confrontées à de nouveaux défis, ne sombrent dans le désordre, et d’assurer qu’elles puissent avancer de manière cohérente vers la consolidation de la paix et le développement”, a conclu le Premier ministre.