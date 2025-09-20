Quatre ans après le coup d’État qui a renversé Alpha Condé, 6,7 millions de Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche 21 septembre pour se prononcer sur une nouvelle Constitution. Ce scrutin, présenté par les autorités comme une étape décisive vers le retour à l’ordre constitutionnel, intervient dans un climat de fortes tensions entre partisans et opposants.

Selon les chiffres publiés par la Direction générale des élections, le fichier électoral compte 6 768 458 électeurs, répartis dans 16 722 centres et 23 662 bureaux de vote, y compris dans les 34 circonscriptions électorales à l’étranger.

Pour sécuriser le processus, le gouvernement annonce avoir mobilisé des moyens conséquents. Environ 45 000 agents des forces de défense et de sécurité et 1 000 engins seront déployés sur l’ensemble du territoire. « Des véhicules blindés légers, des hélicoptères de combat et des embarcations rapides destinées à la surveillance maritime complètent le dispositif », a précisé le général Balla Samoura, haut commandant de la Gendarmerie nationale.

Ce référendum se déroule dans un contexte marqué par de vives tensions politiques. Les forces vives, regroupant notamment le RPG Arc-en-ciel et l’UFDG, ont appelé leurs militants à boycotter le scrutin.