Les deux représentants guinéens engagés en compétitions interclubs de la CAF ont entamé leur campagne ce samedi 20 septembre 2025. En Coupe de la Confédération, le Hafia FC a brillamment dominé Bhantal FC à Freetown. De son côté, le Horoya AC, de retour en Ligue des champions, s’est incliné de justesse à Benghazi face à Al Hilal.

Le Hafia étrille Bhantal FC et prend une option sur la qualification

En déplacement en Sierra Leone pour le match aller, le club de Dixinn n’a pas fait de détails. Les Verts se sont largement imposés face à Bhantal FC sur le score de 3-0.

Salifou Camara a ouvert le score dans le temps additionnel de la première période (45+2). Dès le retour des vestiaires, il a doublé la mise (46e), mettant son équipe sur orbite. En fin de rencontre, Sekou Damaro est venu corser l’addition en inscrivant le troisième but dans les arrêts de jeu.

Avec ce succès net et sans bavure, le Babata fait un grand pas vers la qualification. Le match retour est programmé le vendredi 26 septembre à Abidjan.

Un retour amer du Horoya en Ligue des champions

Pour son grand retour en Ligue des champions, le Horoya AC s’est incliné sur la pelouse d’Al Hilal Benghazi en Libye (1-0). L’unique réalisation de la rencontre est signée Asharaf Al Muqsi, dans le temps additionnel de la première période.

Malgré plusieurs occasions franches, notamment par Yacouba Gnagna Barry, le club de Matam n’a pas réussi à concrétiser ses temps forts. Cette courte défaite laisse toutefois toutes les chances aux champions de Guinée, qui tenteront de renverser la situation lors du match retour.

Privé de stade homologué en Guinée, le HAC accueillera les Libyens le 27 septembre prochain au stade du 26-Mars à Bamako, avec l’ambition de décrocher la qualification pour le tour suivant.