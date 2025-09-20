Le roi du RnB guinéen, Souleymane Bangoura alias Soul Bang’s, a dévoilé ce vendredi 19 septembre son nouveau clip intitulé « Kadi ». Publié sur YouTube, le titre a franchi la barre des 39 000 vues en moins de 24 heures, confirmant une fois encore la forte attente autour des productions de l’artiste.

Avec ce morceau, l’époux de Manamba Kanté rend un vibrant hommage à Fodé Conté, figure emblématique de la culture guinéenne, disparu le 14 août 2008 à l’âge de 69 ans.

Né en 1939 à Wondetty, dans la préfecture de Boffa, Fodé Conté a marqué son époque en intégrant d’abord les Ballets Africains, puis le Ballet Djoliba, avec lesquels il a parcouru le monde avant de fonder sa propre troupe, Fatala. Chanteur, compositeur et interprète, il a laissé une empreinte indélébile avec des titres tels que « Rio Pongo », « Makhadi », « Laplaya » ou encore « Le monde n’est pas parfait ».

Pour Soul Bang’s, ce projet est avant tout un devoir de mémoire. « Fodé Conté n’était pas seulement une légende, il était un patrimoine, une source d’inspiration pour la culture guinéenne. Son sens du partage, sa générosité et son attachement profond à ses valeurs resteront gravés dans nos cœurs », confie-t-il.

À travers « Kadi », l’artiste souhaite que la Guinée, l’Afrique et le monde continuent de se souvenir « de cet homme qui a loyalement servi son pays et bercé plusieurs générations ».

Avec cette sortie, Soul Bang’s s’inscrit dans une démarche de transmission, reliant les héritages du passé aux sonorités actuelles, pour que les grandes figures de la musique guinéenne continuent d’inspirer les générations futures.